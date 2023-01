Apple : le M3 arriverait cette année ! Sur quelles machines ?

Apple a introduit son processeur M2 avec le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces à l'été 2022. Cette nouvelle puce a apporté un gain de performances non négligeable à ses machines grand public, et même au dernier iPad Pro 2022 qui en est également doté.

Si, en ce début d'année, la marque s'est focalisée davantage sur sa gamme Pro, avec le lancement des MacBook Pro M2 14 et 16 pouces équipés des processeurs M2 Pro et M2 Max, la nouvelle génération de processeurs estampillés Apple est déjà en chantier.

Mark Gurman de chez Bloomberg partage avec nous aujourd'hui plusieurs informations sur ce nouveau processeur, mais aussi sur les premiers ordinateurs qui en profiteraient au lancement.