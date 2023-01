Les MacBook Pro M2 Pro et M2 Max enfin annoncés, et ils envoient du lourd

La vraie nouveauté se situe bien évidemment à l'intérieur, avec la présence des deux nouveaux processeurs M2 Pro et M2 Max.

Le processeur M2 Pro dispose de 10 à 12 cœurs CPU et est présenté comme 20 % plus performant que la puce M1 Pro. Il propose en outre une bande passante mémoire unifiée de 200 Go/s (deux fois plus que le M2) et jusqu'à 32 Go de mémoire unifiée. La puce intègre aussi jusqu'à 19 cœurs GPU pour des performances graphiques en hausse de 30 %, selon les données avancées par la marque.