MacBook Pro 13 en M2 : l'ouverture des précommandes est imminente !

En dehors de sa nouvelle puce M2 (qui regroupe 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU) et d'une autonomie maximale estimée par Apple à 20 heures en mode vidéo, ce nouveau MacBook Pro 13 reprend à l'identique les spécifications de l'ancien modèle, équipé pour sa part de la puce M1.

On y retrouve donc le même design, un châssis inchangé, le même écran Retina de 13,3 pouces (2 560 par 1 600 pixels pour 500 nits de luminance maximum), le même clavier et la même webcam 720p. La TouchBar est elle aussi toujours d'actualité, au même titre que deux ports Thunderbolt 4 et la prise casque.

Annoncé à partir de 1 599 euros, ce nouveau MacBook Pro 13 M2 peut enfin s'appuyer sur 8 à 24 Go de mémoire unifiée et sur un maximum de 2 To de SSD. Qu'on se le dise, la révolution… ce ne sera pas sur ce modèle.