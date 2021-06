Apple confirme indirectement un prochain MacBook Pro avec la puce M1X

Nous avions déjà eu l'occasion d'en parler sur Clubic, Apple miserait sur un châssis remodelé pour ses nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces. Ces derniers pourraient notamment compter sur un écran Mini-LED (déjà utilisé sur l'écran Pro Display XDR et sur le nouvel iPad Pro 2021 de 12,9 pouces), mais aussi sur une connectique enrichie, marquée par le retour de ports HDMI, MagSafe et d'un lecteur de cartes SD .

La puce M1X devrait pour sa part compter sur huit cœurs CPU hautes performances et deux cœurs CPU voués à l'économie d'énergie. On y trouverait également une partie GPU armée de 32 cœurs et l'ensemble serait capable de prendre en charge jusqu'à 64 Go de mémoire vive, selon des informations de Bloomberg. Cette puce pourrait enfin être utilisée sur les iMac Pro et Mac Pro à l'avenir.