Le MacBook Pro 2021 aurait un lecteur de cartes SD, et c'est une révolution... ou presque

Le magazine Bloomberg rapporte que la firme de Cupertino prévoit de réintégrer un lecteur de cartes SD sur sa prochaine gamme de MacBook Pro. Ce dernier a été retiré fin 2016 lorsque la société a introduit un nouveau design accueillant notamment la Touch Bar.

Plus précisément, Apple avait retiré tous les ports pour ne proposer que de l'USB C. De fait, les professionnels souhaitant par exemple décharger leurs appareils photo ou leurs caméras devaient systématiquement passer par un dongle.

La société reconnaîtrait-elle avoir fait une erreur ? Il semblerait en tout cas que ce ne soit pas le seul changement à venir. En effet, un peu plus tôt ce mois-ci, nous apprenions que ce prochain MacBook Pro perdrait sa Touch bar, dont l'usage est lui aussi remis en cause, et retrouverait le dispositif de connexion MagSafe pour l'alimentation.

Selon de précédents rapports, la société pourrait introduire un MacBook Pro de 14 pouces accueillant un SoC M1X à 12 cœurs, dont 8 cœurs hautes performances et 4 à haute efficacité énergétique.