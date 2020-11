Mac ARM : toutes les dernières infos avant le keynote d'Apple

Durant les deux prochaines années Apple prévoit de revoir l'intégralité de sa gamme d'ordinateurs et d'intégrer un processeur maison baptisé Apple Silicon. Depuis l'iPhone 4 le constructeur californien développe ses propres processeurs mobiles et chaque nouvelle génération démontre les progrès réalisés par les ingénieurs de Cupertino en matière de performances brutes mais aussi de consommation énergétique.

De son côté Intel n'avance pas à la même vitesse et a éprouvé des retards dans sa feuille de route. Apple, ne souhaitant plus dépendre des aléas de production du fondeur, a ainsi décidé de s'occuper en interne du développement de ces processeurs pour le Mac.

Lors de la WWDC 2020, la marque a promis des performances au moins équivalentes aux processeurs Intel, preuve à l'appui avec des démos sur Word, Photoshop et le logiciel de montage vidéo Final Cut Pro adaptées pour les nouveaux processeurs. Les applications tierces tourneront via un émulateur le temps que leurs éditeurs procèdent à une mise à jour et les rendent compatibles avec les processeurs ARM.

On peut espérer aussi une meilleure autonomie, avec certaines rumeurs évoquant entre 15 et 20 heures d'utilisation contre 10 aujourd'hui, et une connectivité cellulaire pour une connexion sur les réseaux 4G et 5G à moyen terme.