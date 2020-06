WWDC 2020 : la transition vers ARM est lancée avec macOS Big Sur

Les vice-présidents n'ont pas détaillé plus avant les avantages réels de ce changement d'architecture, ne parlant que de leur souhait de réaliser de meilleurs produits. Tout juste ont-ils évoqué l'objectif d'arriver à des Mac plus puissants et moins consommateurs d'énergie.

Apple a indiqué que ses propres logiciels étaient déjà réécrits pour ses processeurs, mais a aussi montré, et c'est une surprise, des versions de Microsoft Office et des logiciels Adobe tournant sur un Mac équipé de la puce A12Z de l'iPad Pro. Les performances avaient l'air conformes à leurs équivalents actuels mais il faudra attendre plusieurs mois avant de se faire une idée.

Une démonstration a également été faite avec Shadow of the Tomb Raider, laissant entrevoir un avenir possible pour le jeu vidéo triple A sur Mac.