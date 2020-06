Apple passerait à l'ARM pour ses Mac de 2021

La transition vers l'architecture ARM par Apple s'explique principalement par le retard pris par Intel sur le marché des processeurs. En adoptant l'architecture ARM, qu'elle connait parfaitement depuis une dizaine d'années, Apple ne serait plus dépendante de son partenaire et pourrait faire évoluer ses machines avec plus de souplesse. TSMC, qui fabrique aujourd'hui les processeurs mobiles d'Apple, aurait quant à lui récupérer la production de ces futures puces.

Les premiers essais réalisés par le constructeur seraient très concluants, avec une autonomie améliorée et de bien meilleures performances graphiques ainsi que pour les systèmes d'intelligence artificielle. Apple pourrait ainsi proposer des machines plus fines et légères mais aussi plus puissantes avec en prime une puce 4G ou 5G pour une meilleure connectivité.

Reste à savoir quels modèles auront la primeur d'inaugurer ce changement d'architecture. Le MacBook Air semble être le candidat idéal avant d'intégrer des puces ARM dans les MacBook Pro et les machines de bureau.