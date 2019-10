Ça y est : l’application Twitter sur Mac est de retour via Catalyst

© Twitter

Twitter de retour sur Mac grâce à Catalyst

Téléchargez gratuitement Twitter pour Mac sur l'App Store de Catalina

Source : Mac App Store

Autrement dit : il s'agit-là d'un portage pur et simple de la version iPad de l'application. Celle-ci est disponible au téléchargement depuis l'App Store, uniquement sur les machines ayant installé la dernière version de l'OS d'Apple.Le projet Catalyst est l'une des grandes nouveautés de macOS Catalina qui a fait ses débuts officiels en début de semaine. Ce programme lancé par Apple vise à faciliter le portage d'applications iOS/iPadOS sur l'écosystème macOS.Depuis lundi, un certain nombre d'applications issues de l'iPad se sont déjà montrées sur le Mac App Store. Mais la plus attendue était probablement Twitter — sur laquelle Apple avait d'ailleurs largement capitalisé lors de l'annonce de Catalyst à la WWDC.Disponible gratuitement sur le Mac App Store , Twitter pour Mac ne se contente pourtant pas d'être une copie carbone de son équivalent iPad. Les développeurs se sont seulement servis du code source comme d'une solide base à leur portage. Il est donc possible d'interagir avec l'application comme sur n'importe quelle autre, en ouvrant diverses fenêtres et en pouvant les redimensionner à sa guise. Exactement comme sur l'appli déchue en 2018 donc.