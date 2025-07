Si vous avez tendance à repousser les mises à jour sur Mac, c’est sans doute le bon moment pour faire une exception. Microsoft vient de rendre publique l’analyse d’une faille signalée à Apple plus tôt cette année et baptisée Sploitlight, qui concernait un composant du système capable d’accéder à des fichiers protégés, y compris des données synchronisées depuis un iPhone ou un iPad. Le correctif est disponible depuis mars, mais maintenant que les détails sont connus, la vulnérabilité pourrait techniquement être exploitée par n’importe qui s’y intéressant de près. Ou pour le dire de manière plus frontale, vous n’avez plus le temps d’attendre.