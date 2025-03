Or donc, en poussant l’analyse plus loin, les développeurs ont identifié très précisément deux comportements problématiques. Premièrement, Passwords récupérait les logos et les icônes associés aux sites enregistrés par les internautes via des requêtes HTTP, donc non chiffrées. Pas de menace directe en soi, mais un processus qui révèle toutefois un manque flagrant de rigueur pour une application censée sécuriser des données hautement confidentielles.