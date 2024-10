Dans les grandes lignes, la protection TCC (Transparence, Consentement et Contôle) assure la gestion des permissions en veillant à ce que les applications ne puissent accéder à des données sensibles sans l’autorisation explicite de l'utilisateur. C’est notamment cette technologie qui génère des pop-ups, et qui vous permet d’autoriser, ou de refuser, l’accès au micro, à la caméra, à la localisation, etc.