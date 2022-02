Update Agent, le malware qui infecte les Mac depuis plus d’un an

Pour conclure sur Adload, voici ce qu’exprime Microsoft à son sujet : « Adload provient également d'une lignée de malware exceptionnellement persistante. Il est capable d’ouvrir un backdoor pour télécharger et installer d’autres logiciels publicitaires en plus de collecter les informations du système qui sont envoyées au serveur de contrôle des pirates. Étant donné que UpdateAgent et Adload sont en mesure d’installer des payloads supplémentaires, les pirates peuvent s’appuyer sur les deux logiciels pour lancer des malwares plus dangereux dans de futures campagnes ».