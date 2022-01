DazzleSpy, le nouveau malware ciblant macOS intègre un keylogger et peut activer le microphone

Faut-il pour autant directement porter le regard vers Pékin ? ESET se garde bien de nommer un coupable potentiel. Ce sont des sites faussement favorables à l'instauration d'une démocratie à Hong-Kong qui ont été créés. Nombre de ces « faux » sites ne sont d'ailleurs plus disponibles, mais ont été créés entre septembre et octobre dernier et sont restés actifs plus d'un mois, distinguables par l'ajout dans l'URL du malicieux « iframe ». Par exemple, un site frauduleux nommé « Libérer Hong Kong, la révolution de notre temps » et employant le domaine fightforhk[.]com a été enregistré le 19 octobre 2021.