Qu'est-ce qu'un keylogger et comment s'en protéger ?

Il existe deux grands groupes d'enregistreurs de frappe : les keyloggers logiciels et les keyloggers matériels.

Les keyloggers logiciels sont les plus répandus et ce sont eux qui sont l'objet de cet article. Ils exploitent des fonctionnalités du système d'exploitation (généralement Windows) pour surveiller les données de la frappe et peuvent même être capables de récupérer les mots de passe remplis automatiquement par le navigateur.

Un autre type d'enregistreurs de touche agissant au niveau software existe. Cette fois, le programme agit non plus sur une option de l'interface utilisateur mais intercepte les communications à l'échelle du kernel (le noyau). Ce sont donc les échanges entre le matériel et le logiciel qui sont volés et traduits. Très difficilement détectables, ils sont toutefois incapables de subtiliser les mots de passe automatiques.

Enfin, nous avons les keyloggers matériels. Ils sont rares car il faut avoir eu un accès physique à l'appareil visé pour installer le dispositif, qui prend la forme d'un petit boitier. Ils sont impossibles à utiliser sur smartphone et sur ordinateur, il est relativement aisé de les détecter. Ce ne sont clairement pas les enregistreurs de frappe dont il faut le plus se méfier, même s'il faut toujours rester vigilant.