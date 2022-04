Qu'est ce qu'un cryptolocker ?

Malgré la prise de toutes les précautions évoquées précédemment, il est néanmoins possible de se faire infecter par inadvertance par un ransomware. En effet, de nouveaux cryptolockers sont créés et déployés chaque jour, et les méthodes utilisées par les hackers se font de plus en plus ingénieuses, pour toucher un maximum de monde. Aucun antivirus classique ne peut encore garantir une protection totale face à cette menace, et le risque de se faire infecter reste réel. Dans ce cas, quelles démarches peut-on prendre ?

D’abord, si l’on a bien effectué une sauvegarde régulière de ses fichiers personnels, il faut la récupérer au plus vite, pour bien s’assurer de leur protection. Lorsqu’un poste est touché par un virus, quel que soit son type, la solution de base est de nettoyer son appareil, puis de restaurer les données sauvegardées.

Au moindre doute, mieux vaut ensuite se déconnecter de la Toile. Il est par ailleurs conseillé de faire conserver des preuves par un professionnel (à savoir par exemple un mail piégé, les logs de son pare-feu, des copies physiques) de l’appareil ou du serveur touché.

Enfin, la dernière étape est simple : déposer une plainte. Ainsi, il est fortement recommandé de se rendre immédiatement à son commissariat de police ou à la brigade gendarmerie la plus proche pour faire état de la situation. Il est également possible d’adresser sa plainte de manière écrite (avec les preuves collectées) au procureur de la République du tribunal judiciaire. Enfin, mentionnons que certains avocats spécialisés peuvent aider dans cette situation, dans les cas les plus graves.

Pour les professionnels et en entreprise, l’infection doit être immédiatement signalée à son service ou prestataire informatique pour qu’il puisse prendre les mesures nécessaires. La CNIL doit être informée au même titre s’il y a eu une violation de données à caractère personnel, en précisant la nature de la violation, les catégories et le nombre approximatif de personnes touchées par l’infection, les conséquences probables de cette violation des informations et enfin les mesures envisagées par l'entreprise pour éviter que cet incident ne se reproduise.