Qu’est-ce qu’un malware de type wiper ?

Le web n’échappe pas non plus à la surveillance d’Avira. En plus de son application de bureau et outre les options de pare-feu configurables pour les connexions Wi-Fi et Ethernet, le programme ajoute gratuitement des extensions aux navigateurs Chrome , Opera et Firefox . Les sites vérolés et tentatives de hameçonnage (réseaux sociaux, emails ou toute autre plateforme de communication en ligne) sont ainsi bloqués, offrant aux internautes un environnement de navigation parfaitement sécurisé.