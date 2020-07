ThiefQuest, un malware d'un genre nouveau, découvert sur macOS

C'est Dinesh Devadoss, un chercheur spécialisé sur le sujet travaillant au sein de l'entreprise K7 Lab, qui a révélé cette semaine l'existence de ce malware. Affectueusement nommé ThiefQuest par les chercheurs en cybersécurité étudiant le sujet, le programme serait la fusion d'un ransomware (bien qu'incomplet) et d'un spyware.

De ce fait, en plus de soutirer de l'argent aux utilisateurs les plus naïfs, ThiefQuest installe un enregistreur de frappe et un shell inversé. Il est de plus capable de voler tout mot de passe ou fichier lié à l'usage de cryptomonnaies.