Utilisateurs Mac, attention : un nouveau malware se propage avec Google Ads

En cliquant sur le lien de téléchargement, les internautes récupèrent un fichier DMG on ne peut plus standard. Le seul indice pouvant éventuellement éveiller des soupçons chez les utilisateurs et les utilisatrices les plus expérimentés est que le processus d'installation diffère subtilement de celui des applications légitimes téléchargées en dehors du Mac App Store. Alors qu'il faut habituellement double-cliquer sur l'élément pour le monter dans le Finder, puis le glisser-déposer dans le dossier Applications, le DMG vérolé nécessite de passer par le clic droit, ce qui lui permet de contourner les mesures de sécurité intégrées à macOS.