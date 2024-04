Voici les plus violents malwares sur Mac et iPhone du moment

Au début de 2024, les chercheurs ont mis en garde contre un malware APT (Advanced Persistent Threat) appelé SpectralBlur, attribué à Bluenoroff, un groupe APT nord-coréen. SpectralBlur est un backdoor qui permet à un acteur malveillant à distance d'exfiltrer des données, de télécharger du code supplémentaire pour ajouter des fonctionnalités et prendre le contrôle total d'un Mac infecté.

Parallèlement, une vaste campagne a été observée pour diffuser une backdoor pour Mac appelée « Activator ». Ce malware est un cheval de Troie qui prétend « activer » une application piratée obtenue illégalement via BitTorrent. Si une victime exécute l'application Activator, elle installe une porte dérobée qui peut tenter de voler des portefeuilles de crypto-monnaie et permettre à un acteur malveillant d'envoyer des commandes à distance.

Une autre famille de backdoor pour Mac est RustDoor, qui a été diffusée pour la première fois vers octobre ou novembre 2023 via des chevaux de Troie déguisés en offres d'emploi. RustDoor est conçu pour collecter les données du Mac d'une victime et les exfiltrer vers un serveur de commande et de contrôle (C&C ou C2). On doit ces ransomwares au tristement célèbre gang ALPHV, BlackCat ou Noberus.

On les appelle infostealers, ce sont les logiciels malveillants voleurs et ils sont également légion entre janvier et mars 2024. Ces malwares sont conçus pour collecter et exfiltrer des données sensibles de l'ordinateur d'une victime, y compris des mots de passe, des données de saisie automatique du navigateur, des cookies de session et des portefeuilles de crypto-monnaie.

Une récente campagne de distribution du malware Atomic macOS Stealer (AMOS) a été observée, où les auteurs de la menace ont payé pour des publicités sponsorisées pour obtenir la première position dans les résultats de recherche Google.