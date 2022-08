Apple : dans le Mac App Store aussi, on trouve des malwares chinois

Comme le rapporte TechSpot, ces applications sont par ailleurs conçues pour communiquer avec des services comme Cloudflare et GoDaddy, dans l'optique de dissimuler leur véritable fournisseur d'hébergement… ce qui complique encore un peu les choses. En poussant l'analyse plus loin, Alex Kleber a aussi découvert qu'elles utilisent un seul et même mot de passe pour décrypter un fichier JSON employé pour tromper l'équipe d'évaluation d'Apple. Un unique développeur semble donc bien à l'origine de ces différentes applis.

Pour en faire la promotion, ce dernier a recours à une technique éprouvée : acheter de fausses évaluations pour booster artificiellement leur attractivité auprès des utilisateurs peu attentifs. Des évaluations dont Apple semble s'être récemment débarrassé… au même titre qu'une part des applications incriminées en elles-mêmes. Il faut dire qu'il y avait urgence : ces applis prenaient notamment la forme d'utilitaires permettant l'ouverture et la modification de PDF. Des outils on ne peut plus courants et anodins… que l'on télécharge souvent sans y prêter grande attention.