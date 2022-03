Apple : des hackers distribuent des applis malveillantes grâce à TestFlight

Ainsi, les utilisateurs iOS ayant mordu à l'hameçon ont reçu un lien qui, une fois cliqué, a fait en sorte que l'application TestFlight télécharge et installe une fausse application de crypto-monnaie. « Certaines des victimes qui nous ont contactés ont indiqué qu'on leur avait demandé d'installer ce qui semblait être BTCBOX, une application pour une bourse de crypto-monnaies japonaise. Nous avons également trouvé de faux sites qui se faisaient passer pour la société d'extraction de crypto-monnaies BitFury et qui vendaient de fausses applications via TestFlight », continue l’entreprise.