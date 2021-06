Une enquête dévoile que près de 2 % des applications les plus lucratives sur l'App Store sont des scams

Le 21 avril 2021, pendant qu'Apple défendait son App Store lors du procès contre Epic Games, arguant que l'entreprise protégeait plus efficacement que les autres son magasin d'applications contre les scams et les fausses évaluations, le Washington Post a décidé d'enquêter sur les 1 000 applications les plus lucratives à ce jour. Et le résultat de leur enquête ne penche pas vraiment en faveur d'Apple.