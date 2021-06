En 2020, l'App Store aurait enregistré une hausse de 24%

Côté répartition, la Chine a permis à l'AppStore de générer plus de 300 milliards de dollars, devant les États-Unis, avec 175 milliards. De son côté, l'Europe a permis à l'AppStore de générer environ 75 milliards de dollars, dont un peu plus de 10 % sont à mettre au crédit de la France.

L'étude signée Analysis Group démontre également que plus de 90 % des développeurs présents sur l'AppStore entre 2015 et 2020 sont considérés comme des « petits développeurs ». Comprenez par là qu'il s'agit de sociétés qui génèrent moins d'un million de dollars de revenus et moins d'un million de téléchargements par an.

Ouverte en 2008, la boutique d'applications AppStore héberge aujourd'hui plus de 1,8 million d'applications, et serait visitée (selon Apple) par plus d'un demi-milliard de clients potentiels chaque semaine, répartis sur plus de 175 pays.