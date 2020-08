Les téléchargements (et les achats) d'applications ont grimpé en flèche depuis le début de la pandémie

« En cette période difficile, nous nous sommes reposés sur nos smartphones, analyse le rapport. Le mobile est notre portail pour se connecter, se distraire, explorer, s’informer et créer. C’est un moment critique pour l’adoption du mobile dans nos vies quotidiennes et les entreprises doivent prioriser les fonctionnalités mobiles, les mises à jour et les lancements afin de satisfaire les besoins des utilisateurs — au risque de perdre face à des concurrents qui font tout cela ».

Au classement des applications les plus téléchargées, on retrouve bien évidemment en tête ZOOM, suivi de près par Microsoft Teams, Google Meet, LinkedIn et Cisco WebEx.