Quand on regarde le classement ci-dessus, on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de changement dernièrement, et même par rapport à l'année dernière, si ce n'est évidemment la montée en puissance de ChatGPT. L'application IA star fait par ailleurs son retour dans le top 10 au mois d'août, avec 19 millions de téléchargements.

Enfin, on peut noter que Threads, le réseau social créé pour lutter contre X, la plateforme d'Elon Musk, fait petit à petit son trou dans les smartphones du public. Lancé il y a à peine un an, et alors que le réseau continue d'éveiller les doutes chez de très nombreux internautes, on peut noter que son application est la sixième plus téléchargée au monde à l'heure actuelle, avec 28 millions de téléchargements. Un effet de la présence ubiquitaire de Meta sur le net, ou bien un réel intérêt ?