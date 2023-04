Quelles sont les applications les plus téléchargées en France en 2022 ? La liste est tombée

Qui a succédé à la désormais célébrissime application TousAntiCovid, reine des stores en 2021 ? L'an dernier, l'application la plus téléchargée en France n'était autre que WhatsApp, la messagerie instantanée du groupe Meta, qui occupait déjà le second rang l'année précédente, et confirme son statut de leader des outils de messagerie et réseaux sociaux, comme le révèlent l'ARCEP et l'ARCOM dans leur dernier référentiel sur les usages numériques, publié cette semaine.