Et l'application la plus téléchargée du monde en 2023 est…

Pour deviner quelle application est la plus présente sur les smartphones à travers le monde, il n'est pas difficile de réduire la liste des potentiels candidats. Il suffit de sélectionner les plus gros réseaux sociaux et les plus grosses applications de messagerie pour se faire rapidement une idée.

Et, dans cette short list, un nom se retrouve au sommet : TikTok. En effet, l'application préférée des 15-25 ans a été, selon une étude de Data.ai, l'application la plus téléchargée durant le premier trimestre 2023. Elle passe ainsi devant Instagram, qui était l'app numéro 1 lors du dernier trimestre 2022.

Derrière, la liste reste inchangée par rapport à la période précédente, avec Facebook et WhatsApp Messenger suivant les deux concurrents. La seule application de streaming présente dans le classement est Spotify, actuellement sur une grosse pente ascendante.