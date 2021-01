En 2020, les Français ont dépensé plus de 2 milliards de dollars en applications mobiles

En fonction de l'âge, les utilisations sur mobile sont évidemment différentes. Sur Android, Twitch arrive en tête des applications les plus sollicitées en 2020 du côté de la génération Z (les moins de 20 ans), devant Discord et Snapchat. Les "millenials" de la génération Y (nés entre 1980 et 2000) privilégient Leboncoin, LinkedIn et AliExpress, tandis que chez les plus anciens, ceux de la génération X (utilisateurs nés entre 1965 et 1980), c'est l'éternelle messagerie Orange qui arrive en tête.