Après son bannissement, Parler, le réseau investi par l'extrême droite, porte plainte contre Amazon

À l'heure où nous écrivons ces lignes, Parler.com n'existe plus. La division Amazon Web Services, qui met à disposition son infrastructure de serveurs à destination des sociétés internet, a pris le parti de lui couper l'accès. Parler a décidé de réagir et de déposer une plainte.

Parce qu'il prône une liberté d'expression, Parler a été largement investi par des militants extrémistes soutenant le président américain sortant Donald Trump. Ces derniers estiment que Facebook et Twitter appliquent une politique de censure à leur encontre.

Dans sa plainte, Parler demande à ce qu'Amazon retire sa sanction en expliquant que cette décision lui porte un coup fatal : « Sans AWS, Parler est fini et n'a plus aucun moyen de revenir en ligne. » Le document explique qu'Amazon ne met pas tout le monde sur un pied d'égalité en diminuant une société et en l'éliminant du marché.

Parler ajoute qu'Amazon n'a pas respecté son contrat initial selon lequel la firme de Jeff Bezos est censée prévenir son client 30 jours à l'avance avant d'entamer ces actions. Le plaignant note par ailleurs que cette décision externe affecte les relations entre Parler et ses propres membres, mais également ceux qui auraient souhaité rejoindre le réseau.