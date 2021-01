Selon la présidente de Mozilla, après le bannissement de Trump, les réseaux sociaux ont des comptes à rendre

Dans ce contexte, la fondation Mozilla estime que les réseaux sociaux doivent mettre en place des règles strictes afin de combattre efficacement la violence. Elle pose ainsi un débat ouvert sur la légitimité de la prise de décision de Twitter et autres plateformes, se demandant surtout si ce choix leur revenait à elles seules.

« Aussi répréhensibles qu'aient été les actions de Donald Trump, l'usage effréné d'Internet pour appeler à la violence et à la haine, et mettre en avant la suprématie blanche ne se limite pas à une seule personnalité. Donald Trump n'est certainement pas le premier homme politique à exploiter l'architecture d'Internet en ce sens et ce ne sera pas le dernier. Nous avons besoin de solutions qui ne commencent pas après que des dégâts ont été causés ».

Pour cette raison, Mitchell Baker estime que les plateformes doivent tirer des leçons de cet incident. En France, la fermeture du compte de Donald Trump ne fait pas l'unanimité. Certains y voient une entrave à la liberté d'expression. Outre les personnalités politiques de partis d'extrême gauche ou d'extrême droite, Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques s'est également positionné sur le sujet.