Trump accélère le rythme sur la réglementation et le contrôle des réseaux sociaux aux États-Unis

Après avoir signé un décret, en mai dernier, dans le but de remettre en cause un texte vieux de plus de vingt ans protégeant les réseaux sociaux, l'administration Trump est passée à la vitesse supérieure, lundi, en interpellant directement la Commission fédérale des communications américaine (Federal Communications Commission ou FCC), afin que celle-ci puisse étroitement surveiller les grands médias sociaux. Un virage juridiquement inquiétant qui fait redouter le pire aux plateformes.