Parler ce réseau social prônant l’absence de modération, dépublié de l’App Store et du Play Store

Depuis l’invasion du Capitole de Washington D.C par des militants pro-Trump la semaine dernière, c’est l’escalade. L’actuel président des États-Unis ayant vu ses comptes suspendus sur les réseaux sociaux traditionnels, ses supporteurs se sont rués en masse vers Parler, Gab et d’autres plates-formes leur garantissant, a priori, un espace de parole non modéré.

Problème : ces mêmes plates-formes ont été abondamment utilisées par les instigateurs de l’assaut contre le Capitole, et de fait identifiées par Apple et Google comme des viviers potentiels d’extrémisme. Conséquemment, Parler et Gab ne sont plus téléchargeables sur l’App Store iOS ni le Play Store d’Android.

Un ultimatum posé par Apple

Quelques jours après les tristes événements du Capitole, et constatant que de nombreuses figures de l’alt-right américaine recommandaient aux militants de migrer vers des réseaux sociaux plus libres (disons plutôt : moins modérés), Apple a posé un ultimatum à l’application Parler.

Pour que l’application puisse rester en ligne sur l’App Store, il a été demandé à ses propriétaires de mettre en place une forme de modération pour retirer les propos haineux, et notamment ceux appelant explicitement à la violence. Une tâche herculéenne au vu de la popularité du réseau social dans les sphères les plus extrémistes, à laquelle Parler n’a pas daigné se plier.

Depuis dimanche dernier, Parler n’est désormais plus téléchargeable sur l’App Store d’iOS, ni sur le Play Store d’Android. Pour motiver sa décision, la firme de Cupertino a publié un communiqué pointant un « manquement dans la régulation de la prolifération de contenus dangereux et contestable au sein de l’application ». Et ce malgré une réponse initiale de Parler assurant que ce type de contenus était « pris très au sérieux depuis des semaines ». Aussi, en vertu des points 1.1 et 1.2 des conditions d’utilisation de l’App Store, Parler n’est désormais plus le bienvenu dans les étals du magasin numérique. Celles et ceux qui l'ont déjà téléchargée peuvent continuer de l'utiliser, mais elle ne sera plus mise à jour.