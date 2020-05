Trump signe un décret sur les réseaux sociaux, mais que contient-il ?

Donald Trump a encore frappé ! En guerre ouverte de communication avec Twitter depuis plusieurs jours, le président des États-Unis a adopté, jeudi, un décret exécutif consécutif à la modération et au signalement de certains de ses tweets sur le réseau social au petit oiseau bleu. L'ordonnance pourra permettre à l'administration de modifier la « Section 230 » d'une loi de 1996, qui apportait justement une sorte d'immunité aux médias sociaux dans les contenus postés sur ces derniers.

En signant le texte, le président des USA en a remis une couche sur les réseaux sociaux. « Ils ont le pouvoir non contrôlé de censurer, éditer, dissimuler ou modifier toute forme de communication entre des individus et de larges audiences publiques ». Donald Trump veut mettre fin à ce pouvoir. Tout a commencé il y a plusieurs jours lorsque deux de ses tweets ont été signalés par Twitter comme étant trompeurs, les faisant pointer vers une plateforme de fact-checking (de vérifications des faits).

Twitter aura définitivement fait perdre patience à Donald Trump en masquant l'un de ses messages consécutifs aux manifestations houleuses ayant lieu à Minneapolis dans le fil d'actualité. Si ce tweet n'est pas retiré, il ne peut plus susciter de véritables interactions. C'en était trop pour le président américain, qui a en quelques heures pris un décret dont on ne mesure pas encore les conséquences majeures potentielles.

Ce décret pris par Donald Trump sonne, aux oreilles des détracteurs et de ses opposants politiques, comme une vendetta personnelle et non une prise de conscience sur la liberté d'expression.