Si les efforts de Musk pour influencer Donald Trump lors de son éventuel mandat paraissent évidents, il a été encore plus loin en évoquant un possible rôle dans le gouvernement. Il s'est ainsi imaginé un rôle dans le cadre d'une commission d'efficacité visant à réduire l'État administratif. Pour rappel, le patron de Tesla et de SpaceX penche pour une vision libertarienne du gouvernement, qui met avant tout l'accent sur la liberté individuelle et la minimisation du rôle de l'État.