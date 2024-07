Pourquoi Joe Biden accuse-t-il Elon Musk d'acheter les présidentielles pour Donald Trump ?

Adrift

Bien sûr, s’il perd, c’est à cause du méchant Musk et pas parce qu’il est littéralement sénile et qu’il s’est effondré de façon catastrophique contre Trump dans un débat télévisé sur CNN, et puis que son parti a essayé d’emprisonner et même de provoquer l’assassinat de Trump par leur rhétorique à le traiter d’Hitler toutes les cinq minutes…

Ces politiciens sont incroyables…

En plus, il fait un tweet disant ‹ I’m sick, › ce qui peut aussi vouloir dire ‹ Je suis fou, › ce qui veut vraiment tout dire !