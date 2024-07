Elon Musk accuse Google d'interférer contre Donald Trump dans les élections présidentielles américaines

L'élection présidentielle américaine de 2024 s'annonce à peu près aussi électrique que les deux précédentes. Les accusations d'iniquité et d'interférence sont ainsi monnaie courante. Et elles peuvent être portées par des voix extrêmement importantes, comme celle d'une des hommes les plus riches du monde, Elon Musk. C'est le cas aujourd'hui, l'homme à la tête de Tesla, SpaceX et X accusant Google de ne pas être neutre dans cette élection.