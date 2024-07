Elon Musk assure avoir échappé à deux tentatives d'assassinat ces derniers mois

Biggs

Je ne dis pas que c’est improbable, surtout aux US, mais là ça fait vraiment le mec qui ressort un fait divers moisi datant de l’an 40 pour se faire mousser façon « regardez, regardez, moi aussi je suis quelqu’un d’important, on cherche à m’assassiner comme Trump ! ».

Entre un type qui te tire réellement dessus et un type qui se fait juste arrêter avec un flingue dans sa voiture à des kilomètres de ton lieu de travail, il y a un sacré fossé qu’il n’hésite pas à combler, j’ai l’impression.