Celui qui est aussi le dirigeant de Neuralink a appelé les citoyens des derniers États où il est encore possible de s'enregistrer pour voter, l'Arizona et la Géorgie, à s'inscrire au plus vite et à encourager leurs proches à le faire également. « Votez, votez, votez, battez-vous, battez-vous », a martelé Musk à la foule, reprenant les éléments de langage de Donald Trump, qui appelle à « défendre la liberté d'expression, fondement de la démocratie » à ses yeux. Un sacré duo !