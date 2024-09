C'est dans la plus grande discrétion, ou presque, qu'Elon Musk a transféré le siège social et légal de la plateforme X (ex-Twitter) au Texas. L'information est confirmée grâce aux documents qu'ont pu se procurer certains médias américains. Elon Musk est donc bien en train de tenir sa promesse de déplacer les QG de SpaceX et du réseau social X dans l'État républicain, cher à celui qui est aussi le patron de Tesla. Sauf que le nouveau siège n'a finalement pas été installé où il était initialement prévu.