Elon Musk fait construire une ville… et veut faire de ses employés ses locataires

Elon Musk s'enracine encore un peu plus au Texas. Après avoir quitté la Californie pour installer le siège de Tesla à Austin, l'homme d'affaires a tout simplement pour idée de construire une nouvelle ville dans cet État du sud des États-Unis. Selon le Wall Street Journal, des plans pour construire 110 logements destinés aux salariés de SpaceX et de The Boring Company auraient déjà été dessinés. Des salariés texans de Tesla, dont la gigafactory est située à 30 minutes en voiture du lieu d'implantation, pourraient aussi se joindre à l'aventure.

Cet ensemble immobilier s'inscrirait dans le cadre plus large de la fondation d'une ville qui serait située à un peu moins de 60 kilomètres d'Austin, dans le comté de Bastrop, et qui prendrait le nom de Snailbrook. Une école Montessori de 15 places pourrait aussi voir le jour, alors qu'Elon Musk pourrait s'octroyer le droit d'établir un certain nombre de règles de la municipalité.