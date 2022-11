Au moins 40 h au bureau : Musk met une fin brutale au télétravail chez Twitter

Pour répondre à ce problème, Musk a sorti une autre idée révolutionnaire de son chapeau : licencier la moitié des effectifs de l'entreprise par mail et selon des critères discutables. Leurs postes seront assurés par ceux qui restent, qui devront donc travailler deux fois plus. Pour que ce plan sans accroc fonctionne, Musk ne leur donne pas le choix. Il a déjà imposé la semaine de travail de 40 heures et supprimé certains avantages en nature comme les jours de repos supplémentaires. Enfin, Musk reste un patron à l'ancienne, qui n'imagine pas laisser ses employés télétravailler de chez eux.