Twitter : Musk pousse (littéralement) les anciens dirigeants vers la sortie

Les premières décisions du dirigeant de Tesla et SpaceX ont été prises dans la foulée. Le P-D.G. de Twitter, Parag Agrawal, ainsi que son directeur financier, Ned Segal, ont tous les deux été licenciés par Musk et escortés en dehors du siège social de la firme par la sécurité. Vijaya Gadde, la responsable politique de l'entreprise, qui est notamment derrière la suspension du compte de Donald Trump, a également pris la porte. Sean Edgett, le directeur juridique, et Sarah Personette, responsable de la clientèle, ont eux aussi été démis de leurs fonctions.