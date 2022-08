Rachat avorté de Twitter : Elon Musk assigne Jack Dorsey à comparaitre

Twitter a assigné en justice Elon Musk pour le forcer à concrétiser le rachat de l'entreprise, pour un montant estimé alors à 44 milliards de dollars.

En effet, après plusieurs semaines de rebondissements et de tergiversations, Musk avait finalement enterré le rachat de Twitter et annoncé renoncer à l'opération. Pour justifier sa décision, le patron de Tesla avait alors affirmé que la plateforme mentait au sujet du nombre de faux comptes inscrits, et n'était pas en mesure de lui apporter des informations chiffrées et tangibles.

Twitter avait répliqué immédiatement par le dépôt d'une plainte en bonne et due forme. S'il est presque certain que le réseau social ne souhaite plus se faire racheter par Elon Musk, ses dirigeants exigent réparation alors que le cours de l'action oscille depuis plusieurs semaines.

Elon Musk pourrait être forcé à payer une somme d'un milliard de dollars à la plateforme à l'oiseau bleu pour avoir fait capoter la vente, un montant prévu dans l'accord signé par les deux parties.