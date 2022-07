Malgré la tempête, Twitter n'envisage pas de licencier

Il n'est franchement pas exagéré de dire que Twitter traverse la plus grave crise de sa (relativement) jeune histoire. Alors que la plateforme pensait être rachetée par Elon Musk pour la modique somme de 44 milliards de dollars, ce dernier a opéré un brusque (mais pas si étonnant) revirement, laissant tout « en plan » comme on dit au motif que l'entreprise ne lui a pas fourni les documents réclamés autour de la politique et des statistiques des faux comptes qui sévissent chez le petit oiseau bleu. Mais tout cela a des conséquences sur le moral des troupes.