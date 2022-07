On dirait bien qu'Elon Musk essaie de faire échouer le rachat de Twitter

En mai dernier le bouillonnant patron de Tesla et de SpaceX annonçait son intention de racheter le petit oiseau bleu pour un montant de 44 milliards de dollars.

Rapidement l'homme d'affaires a toutefois souffler le chaud et le froid en exprimant ses préoccupations concernant le pourcentage de faux comptes et de comptes spam sur la plateforme, une donnée qui selon lui pouvait remettre en cause toute l'opération financière.

Twitter a rapidement réagi à ses déclarations et a proposé à Elon Musk et ses équipes des données complètes sur le nombre de faux comptes inscrits sur le réseau social, sous la forme d'un flux de données complet comprenant l'intégralité des comptes enregistrés mais aussi le trafic quotidien enregistré sur la plateforme.