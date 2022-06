Twitter cède aux demandes d'Elon Musk et partagera des données confidentielles

Après de longues négociations, Twitter va finalement fournir à Musk un flux de données comprenant plus de 500 millions de tweets publiés chaque jour, mais aussi des informations sur les appareils depuis lesquels les tweets sont publiés et d'autres données sur les utilisateurs des comptes. Une douzaine d'entreprises ont déjà accès à ces informations, moyennant paiement. Musk pourra également observer le trafic quotidien. Les dirigeants de Twitter restent cependant sceptiques quant à la capacité d'Elon Musk à fournir une meilleure analyse de ces données, et plusieurs experts semblent leur donner raison alors que des avis émanant de la Silicon Valley suggèrent que Musk essaie surtout de trouver des excuses pour s'extirper du contrat ou renégocier le prix d'achat.