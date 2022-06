Elon Musk menace (encore) de retirer son offre pour le rachat de Twitter

Via une lettre à destination du responsable juridique de Twitter (voir ci-dessus), Musk déclare se réserver le droit de « ne pas consommer la transaction » et de « résilier l'accord de fusion ». En d'autres termes, le P.-D.G. de SpaceX menace ouvertement de ne plus racheter Twitter. Rappelons que l'homme d'affaires aimerait aussi revoir le prix de rachat à la baisse… Une hypothèse que le réseau social n'a bien évidemment pas voulu entendre.