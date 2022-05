Surprise ! Elon Musk laisse entendre qu'il pourrait racheter Twitter, mais pour moins cher

Le patron de Tesla a une nouvelle fois pris la parole à ce sujet lors d'une conférence à Miami cette semaine. Musk a déclaré aux participants que le rachat ne parviendrait à son terme qui si Twitter se montre capable de prouver que moins de 5% des comptes actifs du réseau sont bel et bien faux. Le principal intéressé a ajouté que "Pour le moment, on me dit qu'il n'y a tout simplement aucun moyen de connaître le nombre de bots".