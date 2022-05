Twitter veut quand même conclure son rachat par Elon Musk

À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'acquisition de Twitter par Elon Musk est dans l'impasse. L'entrepreneur sud-africain désire renégocier le prix de rachat suite à la publication d'un article au sujet de la proportion de faux comptes actifs sur le site. Le milliardaire semble penser que plus de 5% des utilisateurs seraient en réalité des spams. Une enquête plus approfondie devra être menée dans le but de déceler le vrai du faux.